Dänemark macht aus Trump MAGA-Mützen ein Symbol des Protests gegen Grönland: "Make America Go Away "

HQ

Eine augenzwinkernde Variante der roten Baseballkappe von US-Präsident Donald Trump ist zu einem unwahrscheinlichen Symbol dänischer Solidarität mit Grönland geworden, da die Proteste gegen Washingtons Forderungen nach dem Erwerb des riesigen, selbstverwalteten arktischen Territoriums zunehmen.

Die Mützen, die so gestaltet sind, dass sie den "Make America Great Again" (MAGA)-Hüten ähneln, die Trump-Anhänger tragen, tragen stattdessen Slogans wie "Make America Go Away" und "Already Great". Einst verkauften sie sich langsam, haben aber angesichts wachsender öffentlichen Wut über Trumps Äußerungen an Popularität gewonnen.

"Wir haben von Anfang an nur hundert gemacht", sagt der Mitbesitzer des Ladens Michael (über Reuters, über The Guardian), der sich weigerte, seinen Nachnamen anzugeben. "Als es viral ging, war es sehr, sehr beliebt."

Ein Slogan, "Nu det NUUK", wurde vom Ladenbesitzer Jesper Rabe Tønnesen entwickelt. Es spielt mit dem dänischen Ausdruck "Nu det nok", was "Jetzt genügt", und ersetzt "nok" durch "Nuuk", die Hauptstadt Grönlands. "Ich dachte: 'Wie kannst du so einfach kommunizieren, während du deinen Fuß durchsetzt?' " sagt Tønnesen.

Tønnesen fügt hinzu, dass er am Samstag bei einer Protestaktion in Kopenhagen etwa 300 Kappen mit einem Frachtrad verteilt habe. Zehntausende Menschen demonstrierten am Wochenende in Kopenhagen und Nuuk, skandierten "Grönland steht nicht zum Verkauf" und marschierten zu US-Diplomatenvertretungen, viele mit roten Protesthüten. "Die Menschen haben den Drang, mit einer Botschaft rauszugehen", sagt Tønnesen. "Wir haben einfach genug und sind es satt, traurig und müde."