Makalu Max von Mountain bringt ein modulares Make-up für Mäuse

Im Allgemeinen sind Gaming-Mäuse so konzipiert, dass sie bestimmte Dinge tun. Einige sind Barebones und für maximale Reaktionsfähigkeit und Agilität gedacht, während andere mehr Eingaben haben als einige Tastaturen. Je nachdem, was die Maus tun soll, definiert das Gerät, das Sie in die Hand nehmen, aber das muss nicht der Fall sein. Mountain hat jetzt eine modulare Gaming-Maus entwickelt, die an das angepasst werden kann, was Sie täglich von einem Gerät erwarten.

Dieses Gadget, das als Mountain Makalu Max bekannt ist, ermöglicht es Ihnen, die Seitenplatten gegen verschiedene Teile auszutauschen, und da es sich um eine Gaming-Maus handelt, wird sie sogar mit ein wenig RGB-Beleuchtung geliefert, um die Dinge aufzupeppen.

Um zu sehen, ob die Makalu Max die Maus deiner Träume ist, schau dir unbedingt die neueste Quick Look unten an, in der Magnus einige Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.