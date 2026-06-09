Major Nelson bestätigt, dass er Teil der Xbox-Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum sein wird

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Während des FanFest, das im Zusammenhang mit der Xbox Games Showcase stattfand, erschien ein bekanntes Gesicht der Xbox-Community, um das Event zu moderieren: Larry "Major Nelson" Hryb. Fast zwei Jahrzehnte lang war er das öffentliche Gesicht der Community-Seite, bis er 2023 Microsoft verließ.

In letzter Zeit wurde er häufig über Xbox gesprochen und offen Interesse daran bekundet, zu Xbox zurückzukehren. Das ist jedoch bisher nicht passiert, und wie erwähnt, war er "nur" Gastgeber, aber in den sozialen Medien schreibt er auch, dass er als Gastgeber der kommenden Fan-Fest-Events "das 25-jährige Xbox-Jubiläum feiern wird."

Mit anderen Worten: Es sieht so aus, als würden wir Larry Hryb jetzt noch viel mehr sehen, da Xbox 25 wird, und viele hoffen wahrscheinlich, dass das auch danach so weitergeht.