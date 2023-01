Maisie Williams war fast Ellie in einem The Last of Us Film

Wenn Sie eine Videospieladaption erstellen, insbesondere eine, die Charaktere aus dem Spiel verwendet, ist es wichtig, das Casting richtig zu machen. Es wird wütende Fans geben, egal was du tust, aber wenn du eine gute Besetzung bekommst, kannst du den Hass zumindest etwas verringern.

Für einen so populären Titel wie The Last of Us kann man sich also nur vorstellen, wie schwierig es war, eine solche Adaption zu besetzen. Während die HBO-Serie gute Arbeit geleistet hat, hatte der Film The Last of Us zwei Schauspielerinnen für die Rolle der Ellie im Sinn, wobei eine Maisie Williams von Game of Thrones war, während eine andere Kaitlyn Dever war, bekannt für ihre Rollen in Booksmart und Ticket to Paradise.

Laut The Hollywood Reporter hatte Williams schon früh ein Gespräch mit Neil Druckmann, und Dever hatte tatsächlich eine Tischlesung, aber als das Projekt zusammenbrach und die HBO-Serie herumrollte, waren beide Schauspielerinnen zu alt für die Rolle der Ellie geworden.

Dies scheint eine etwas seltsame Schlussfolgerung zu sein, wenn man bedenkt, dass Bella Ramsey 19 ist und Ellie spielt, aber was denkst du? Lassen Sie es uns wissen.