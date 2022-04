Maisie Williams ist ein bisschen stolz, dass sie im "schlechtesten Marvel-Film aller Zeiten" mitgespielt hat

HQ

The New Mutants von Josh Boone hatte es nicht leicht. Nach etlichen Verzögerungen kam der Film mitten in der Corona-Pandemie in die Kinos. Es war ein Disaster. Der Film löste eher unterkühlte Reaktionen aus und war an den Kino-Kassen wenig erfolgreich. Aber Maisie Williams, die eine der Hauptrollen in New Mutants gespielt hat, sieht die Dinge ein wenig anders und trägt den Misserfolg mit einem gewissen Stolz. In einem Interview mit der britischen GQ sagte sie:

"Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich das gelesen habe, aber jemand schrieb, es wäre der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten." Sie lacht und fügt hinzu: "Ich bin darauf irgendwie auch stolz!"