Maika Monroes Herzfrequenz erreichte 170 Schläge pro Minute, als sie Nicolas Cage zum ersten Mal als Longlegs sah

HQ

Longlegs war in letzter Zeit ein ziemlich aufregendes Projekt. Die Marketingkampagne war nicht nur absolut hervorragend mit interessanten und einzigartigen Möglichkeiten, den Film anzuteasern und zu präsentieren, sondern auch die Kritik wurde phänomenal aufgenommen, wobei viele den Film als einen der gruseligsten Filme der letzten Zeit bezeichneten, möglicherweise sogar überhaupt.

Apropos Film und der Schrecken, den er ausstrahlt: Es wurde jetzt ein Clip gezeigt, in dem die Schauspielerin Maika Monroe Nicolas Cage trifft und ihn zum ersten Mal in seinem Kostüm und komplettem Make-up für den Serienmörder von Longlegs sieht. Wir bekommen Cages Charakter in dem Clip nicht zu sehen, aber wir hören Monroes tatsächlichen Herzschlag, während sie sich auf die Begegnung einlässt, die für sie eindeutig beängstigend war, da ihre Herzfrequenz bei 170 Schlägen pro Minute lag.

Sie können sich den Clip unten ansehen, um einen Vorgeschmack darauf zu erhalten, was Longlegs Sie durchmachen könnte, wenn Sie es entweder im Kino oder zu Hause sehen.