Maid of Sker verwandelt sich Ende Mai in schießwütigen Survival-Horror

Wales Interactive hat am Nachmittag bekanntgegeben, dass das Horrorspiel Maid of Sker am 26. Mai neue Spielinhalte erhalten wird. Dem Horrorspiel wurden mehrere Herausforderungsmodi hinzugefügt, in denen Gruselatmosphäre purer Waffengewalt weichen. In vier Herausforderungsmodi können sich First-Person-Shooter-Fans Feinde mit Pistolen, Schrotflinten, Repetiergewehren oder Schlagstöcken vom Leib halten. Die Gegner weisen in diesem Modus sogar neue Fähigkeiten auf.

Das Spiel wird am gleichen Tag mit einem kostenlosen Update versehen, das die Hardware von PS5 und Xbox Series ausnutzt. Auf diesen Konsolen wird Maid of Sker anschließend in zwei Darstellungsvarianten abgespielt werden können: Fidelity erlaubt die Wiedergabe bei 4K-Texturen bei 30 Bildern pro Sekunde, während der Performance-Modus 1440p-Qualität bei 60 fps ermöglicht. Auf der PS5 nutzt der Titel zudem haptisches Feedback vom Dualsense-Controller, um Geräusche, Schritte oder Schüsse an die Hand des Spielers zu übertragen. Außerdem werden die Ladezeiten anscheinend auf beiden Geräten verbessert.