Mai zeigt ihre besten Moves im Street Fighter 6 Gameplay-Trailer

Es ist schon länger bekannt, dass Mai aus SNKs geliebter Fatal Fury-Serie zu Street Fighter 6 kommt, und sie ist sowohl im Jahr 2 Charakterpass als auch im Ultimate Pass enthalten, der am 5. Februar beginnt.

Bisher haben wir jedoch keinen guten Einblick in das, was sie in Bezug auf Kämpfe zu bieten hat, aber Capcom ist der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, das zu ändern. Für langjährige Mai-Fans scheint es, dass wir eine sehr traditionelle Version des Charakters bekommen werden, komplett mit einem City of The Wolves-Outfit als alternatives Kostüm.

Wir können nicht anders, als zu sagen, dass es sehr schön aussieht, mit ihr zu spielen, und wir stellen natürlich fest, dass ihr erstes vorgestelltes Match gegen Chun Li stattfindet (die Rivalität lebt!).

Schaut euch den Gameplay-Trailer von Mai unten an.