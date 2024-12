Mai Shiranui bereitet sich darauf vor, Street Fighter 6 in einem ersten Teaser-Trailer mitzumachen

HQ

Obwohl Street Fighter V am Ende ein Erfolg war, hatte es einen sehr wackeligen Start und trug wohl dazu bei, dass die Serie nicht so wuchs, wie sie sollte. Mit Street Fighter 6 scheint Capcom jedoch wieder seinen Weg gefunden zu haben, und es verkauft sich wie warme Semmeln bei zufriedenen Fans und bekommt kontinuierlich großartige Entwicklerunterstützung.

Jetzt kündigt Capcom über Instagram an, dass es an der Zeit ist, einen neuen Kämpfer für die Serie zu veröffentlichen, und dieses Mal in Form eines Gastauftritts, von dem wir glauben, dass er viele Leute glücklich machen wird - nämlich die Fatal Fury-Legende und der bei den Fans beliebte Ninja Mai Shiranui.

Wir wissen noch nicht genau, wann diese Kunoichi zu uns stoßen wird, aber wir haben einen ersten Teaser-Trailer, der zeigt, dass sie alle ihre ikonischen Angriffe intakt hat und daher eine sehr interessante Ergänzung ist. Schauen Sie sich unten an, wie Mai vor ihrer Ankunft "Anfang 2025" in den Hintern tritt.