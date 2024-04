Magnus spielt in der neuesten Folge von Quick Look mit Lego

Es kommt nicht oft vor, dass wir während des Arbeitstages mit Lego spielen, aber dies ist einer der Fälle, in denen es passiert ist. Als Teil der neuesten Folge von Quick look haben wir das Set der Icons -Serie Dune Atreides Royal Ornithopter in die Hände bekommen und sind sogar so weit gegangen, es vor der Kamera zu bauen und Ihnen diesen Prozess in einem schnellen Zeitrafferformat zu präsentieren.

Unser eigener Magnus hat sich hingesetzt und das 1.300-teilige Set gebaut, nachdem er einige Gedanken und Meinungen über das Set und das, was es so einzigartig macht, geteilt hat. Schauen Sie sich unbedingt das spezielle Quick Look -Video unten an, um zu sehen, wie der Lego Ornithopter persönlich aussieht.