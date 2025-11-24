Magnus Carlsen verspricht, "engere Jeans" zu tragen, nachdem der Schachverband den Dresscode gelockert hat

HQ

Der norwegische Schachgroßmeister Magnus Carlsen (fünffacher Weltmeister im Schach, fünffacher Weltmeister im Schnellschach und achtfacher Weltmeister im Blitzschach) zog sich im letzten Jahr von den FIDE-Schnell- und Blitz-Weltmeisterschaften zurück, weil er Jeans trug und damit gegen den Dresscode verstieß, und wurde vom Schachverband mit einer Geldstrafe von 200 US-Dollar belegt. Nachdem der Dresscode gelockert wurde, kehrte er zum Blitz-Turnier zurück (später gewann er die Meisterschaft und teilte sich den Titel mit dem Rivalen Ian Nepomniachtchi, was die Fans glauben ließ, es sei ein Scherz).

Ein Jahr später hat die FIDE den Dresscode für die diesjährige Ausgabe der World Rapid and Blitz Championships bekannt gegeben, die zwischen dem 26. und 30. Dezember 2025 in Doha, Katar, stattfinden sollen, und die Website sagt ausdrücklich, dass sie "angemessene" Jeans zulassen werden, außerdem sind sie nicht abgenutzt, sowohl für Männer als auch für Frauen.

"Dunkle Business-Casual-Hosen, einschließlich klassischer, nicht belasteter Jeans (blau, schwarz und grau)", heißt es im Dresscode.

Carlsen (der später seine berühmten Jeans versteigerte, um Geld für wohltätige Zwecke zu spenden, und schließlich für 36.100 Dollar verkauft wurde) ist tatsächlich Teil des Turnierprogramms nächsten Monats. Carlsen selbst bestätigte seine Anwesenheit beim Turnier und sagte, er habe versprochen, "einige virale Wutmomente zu liefern" und dass er "das Fitnessstudio durcharbeiten werde, um in engere Jeans zu passen als beim letzten Mal".