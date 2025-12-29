Magnus Carlsen gewinnt zum sechsten Mal die Weltmeisterschaft im Schnellschnelllauf

HQ

Magnus Carlsen sicherte sich seinen sechsten Titel bei der Weltmeisterschaft im Schnellschach mit 10,5 von 13 Punkten, einen vollen Punkt vor Vladislav Artemiev und Arjun Erigaisi, die sich ihm auf dem Podium anschlossen, obwohl vier Spieler mit 9,5 Punkten den zweiten Platz belegten. Die anderen beiden, Hans Niemann und Leinier Dominguez Perez, verloren die Medaille aufgrund eines Tie-Break-Problems, das auf der Summe der Punkte ihrer Gegner im Turnier basierte.

Es ist sein sechster Titel in der World Rapid-Kategorie (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 und 2025), nachdem er an elf der bisher dreizehn Ausgaben dieses Turniers teilgenommen hat, die 2012 ins Leben gerufen wurden. Dies ist die Veranstaltung, bei der Carlsen letztes Jahr wegen des Dresscodes zurückzog (er ging in Jeans zur Veranstaltung und weigerte sich, sich umzuziehen).

Der Schachverband FIDE hat die Regel dieses Jahr geändert, um den Dresscode weniger streng zu machen, wobei viele dachten, der Verband habe sich dem norwegischen Spieler unterworfen, dem bei weitem beliebtesten Großmeister des Sports.

Im vergangenen Jahr zog sich Carlsen sowohl von den Rapid- als auch von den Blitz-Meisterschaften zurück, die in Doha, Katar, stattfinden. Er kehrte jedoch in die Blitz-Meisterschaft zurück und gewann schließlich, teilte sich aber den Sieg in einem sehr kontroversen Moment. Die diesjährige Blitz-Meisterschaft findet zwischen Montag und Dienstag, dem 29. und 30. Dezember, statt.