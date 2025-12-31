Magnus Carlsen holt sich auch die Blitz-Krone und fügt seiner Sammlung den 20. Weltmeistertitel im Schach hinzu

HQ

Der norwegische Großmeister Magnus Carlsen gewann am vergangenen Wochenende in Doha, Katar, seinen sechsten Titel bei der Weltmeisterschaft im Schnellschach und hat nun eine neunte Weltmeisterschaft im Blitzschach in Doha, Katar, gewonnen, indem er Nodirbek Abdusattorov im Finale der besten Zeitvariante des Sports mit 2,5:1,5 besiegte. Es ist sein 20. Weltmeistertitel in den drei Zeitkontrollen im Schach, und zum fünften Mal holt er sich die Doppelkrone im Schnell- und Blitzschach im selben Jahr.

Carlsen gewann bereits im letzten Jahr den Blitzschach-Titel, entschied sich jedoch, ihn mit Ian Nepomniachtchi zu teilen. Das setzte keinen Präzedenzfall, und Carlsen gewann den Titel allein, auch wenn er nicht jedes Match gewann, und seine üblichen Wutausbrüche wurden tagsüber und Stunden viral, bevor er schließlich den Titel abhob...

"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten", schrieb Carlsen in den sozialen Medien.

In der Frauenkategorie besiegte die 21-jährige Bibisara Assaubayeva aus Ubzekistan die Ukrainerin Anna Muzychuk und holte damit ihren dritten Blitz-Weltmeistertitel.