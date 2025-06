Magnus Carlsen denkt darüber nach, mit dem klassischen Schach aufzuhören, nachdem er gegen Gukesh die Beherrschung verloren hat

HQ

Magnus Carlsen, die Nummer 1 der Schachwelt, nahm seine Niederlage gegen Gukesh D, den 19-jährigen Schachweltmeister, nicht gut auf, es war das erste Mal, dass der junge indische Großmeister den norwegischen Meister und Influencer besiegte, mit fast 2 Millionen Instagram-Followern.

Es war während des Norway Chess 2025. Der Moment, in dem er verlor und wütend auf den Tisch schlug, wurde viral und forderte möglicherweise seinen Tribut. Am nächsten Tag, als er gegen den Amerikaner Hikaru Nakamura, die Nummer 2 der Welt, verlor, hielt er an, um mit Journalisten zu sprechen, darunter El País, und berichtete, dass Carlsen sagte, dass er sich möglicherweise vom klassischen Schach zurückziehen werde.

"Wenn dieses Turnier vorbei ist, muss ich darüber nachdenken, ob ich bei der nächsten Ausgabe von Norway Chess im Jahr 2026 oder bei einem anderen klassischen Schachturnier spielen werde. Die Wahrheit ist, dass ich immer weniger motiviert bin", sagte der 34-Jährige. Carlsen bevorzugt in der Regel schnellere Schachvarianten, darunter Schnellschach, Blitz und Kür, bei denen die Startposition der Figuren auf der hinteren Reihe zufällig festgelegt wird, was bedeutet, dass die Schachspieler jedes Mal neue Strategien auf der Stelle entwickeln müssen.