Magische Veröffentlichung von Trine 4 und Ultimate Collection am 8. Oktober

Frozenbyte und Modus Games haben die Veröffentlichung von Trine 4: The Nightmare Prince und Trine: Ultimate Collection auf den 8. Oktober datiert. Zu dieser Ankündigung gibt es einen passenden Gameplay-Trailer, die Spiele werden auf PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Im aktuellen Video sehen wir den Vier-Spieler-Koop-Modus in Aktion, darin werden die individuellen Fähigkeiten der drei Helden hervorgehoben. Einblicke ins Kampfsystem gibt es ebenfalls, Monster und Rätsel sind natürlich ebenfalls enthalten.

Die Ultimate Collection von Trine umfasst alle vier Ableger der Reihe, jeweils mit den veröffentlichten Zusatzinhalten. In der Handelsversion steht ein Download-Code für den Soundtrack bereit, außerdem gibt es ein digitales Artbook und Wendecover für Sammler. Als kleines Highlight wird bei ausgewählten Händlern wohl eine physische Weltkarte von Trine 4 beiliegen, die ihr euch an die Wand hängen könnt. Vorbesteller erhalten das Bonuslevel "Toby's Dream" für das neueste Abenteuer des magischen Trios dazu. Ob der Inhalt auch einzeln erhältlich ist, wissen wir noch nicht. Einen Eindruck des Spiels haben wir euch bereits in diesem Artikel aufgeschrieben.

