Magie funkelt im ersten Trailer zu Universal's Wicked

Während des Super Bowls veröffentlichte Universal Pictures den ersten Trailer für die kommende Verfilmung des äußerst beliebten Broadway-Musicals Wicked. Das dreifach mit dem Tony ausgezeichnete Musical basiert auf dem Buch von Gregory Maguire und dem Prequel zu The Wizard of Oz, das die Geschichte erzählt, wie die grüne Elphaba zur Wicked Witch of the West wurde und wie die Hexe Glinda als Good Witch bekannt wurde.

Jon M. Chu führt Regie und die Rolle der Elphaba wird von Cynthia Erivo gespielt, Ariana Grande spielt Glinda, Michelle Yeoh als Madame Morrible und natürlich Jeff Goldblum spielt den Zauberer. Dies wird der erste Teil eines geteilten Films sein und am 27. November dieses Jahres in den Kinos Premiere feiern, der zweite Teil ist für den 26. November 2025 geplant.