Magic: The Gathering wird verfilmt

Hasbro möchte mit seiner IP Magic: The Gathering ein Fantasy-Kinouniversum in Gang setzen. Den Beginn dieses Universums markiert ein Film, der auf dem beliebten Kartenspiel basiert und von Legendary Entertainment stammt.

"Wir sind stolz darauf, umsichtige Verwalter einzigartiger, geliebter geistiger Eigentumsrechte zu sein, und kein Eigentum passt besser zu dieser Beschreibung als Magic: The Gathering ", sagte Mary Parent, Legendarys Vorsitzende der weltweiten Produktion (via The Hollywood Reporter).

"Dies ist eine aufregende und komplementäre Partnerschaft, die eine der bekanntesten Marken der Welt mit einem starken und bewährten Verwalter vereint", fügte Hasbro-Filmchef Zev Foreman hinzu. "Magic: The Gathering hat Jahrzehnte epischen Weltenbaus und kreatives Storytelling inspiriert. Es passt perfekt zu Legendarys diversifiziertem Ansatz für Marken-IP und wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten, um ein völlig neues Magic: The Gathering -Universum zu erschaffen."

Legendary hat dazu beigetragen, einige sehr erfolgreiche Franchises wie Godzilla x Kong und die Dune-Filme aufzubauen, aber wir müssen sehen, ob es gelingt, Hasbros Kartenspiel zu einem ähnlichen Erfolg zu machen. Hasbro hat vor ein paar Jahren versucht, sein D&D-Universum auf die große Leinwand zu bringen, mit mäßigem Erfolg an den Kinokassen.