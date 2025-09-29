Magic: The Gathering und PlayStation sammeln gemeinsam Karten

HQ

Es scheint in diesen Tagen ein neues Magic: The Gathering Crossover und eine monatliche Zusammenarbeit zu geben. In der nächsten Reihe, die auf die Überschneidungen Spider-Man, Final Fantasy und Avatar: The Last Airbender folgt, stehen PlayStation im Rampenlicht.

Das Secret Lab x PlayStation -Bundle verwandelt viele der größten aktuellen Charaktere von Sony Interactive Entertainment in verwendbare Magic -Karten, darunter Kratos und Atreus aus God of War, Ellie und Joel aus The Last of Us, Aloy aus Horizon, Nathan Drake aus Uncharted, und Jin Sakai von Ghost of Tsushima.

Insgesamt wird das Paket laut PlayStation Blog Folgendes enthalten: "Sieben einzigartige Secret Lair-Drops, jede mit einzigartigen Karten, die die Welten von The Last of Us, God of War, Horizon Forbidden West, Uncharted, Ghost of Tsushima und mehr darstellen. Jede Karte aus jedem Secret Lair-Pack enthält ikonische Charaktere, Schlüsselorte und Gegenstände, die als Magic: The Gathering-Karten neu interpretiert wurden. Wizards of The Coast hat eng mit Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla und Sucker Punch Productions zusammengearbeitet, um den Geist jedes Spiels einzufangen und ihn mit atemberaubender Kunst und Karten mit einzigartigen Mechaniken zum Leben zu erwecken."

Das Set wird am 27. Oktober debütieren und ihr könnt die verschiedenen Karten unten sehen.

