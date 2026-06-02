Magic: The Gathering enthüllt seine Marvel-Kollektion Super Heroes, die später in diesem Monat erscheinen soll

HQ

Wir bleiben schon seit einiger Zeit über Entwicklungen und neue Sets aus der Welt von Magic: The Gathering auf dem Laufenden, unter anderem in Bezug auf die jüngste Monster Hunter-Kollaboration, das Avatar: The Last Airbender-Set, das Teenage Mutant Ninja Turtles-Bundle und sogar die aktuelle Secrets of Strixhaven-Erweiterung. Nun bauen wir darauf auf, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die Welt der Marvel-Superhelden richten.

Das nächste große Crossover, das zu Magic: The Gathering kommt, heißt Marvel Super Heroes, und es handelt sich um ein riesiges Set, das am 26. Juni vollständig erscheint. Es wird Karten basierend auf vielen von Marvels Helden, Schurken, Settings, Gegenständen und mehr anbieten, und wir haben unten die gesamte Kartenreihe aus dem Hauptset für Ihr Ansehen zusammengestellt.

Das Set wird eine Reihe neuer Commander-Karten einführen, darunter Captain America, Doctor Doom, Loki, Black Panther, Mr. Fantastic, Iron Man und mehr, sowie eine Reihe von Szenen und Ländern, die oft Marvel-Charaktere im Hintergrund kämpfen oder entspannen zeigen. Dazu kommt ein großer Fokus auf den Geistesstein der Infinity-Steine, wobei der Edelstein als legendäres Artefakt gilt und in verschiedenen Designs erhältlich ist.

Abschließend gibt es eine Reihe von Karten, die ikonischen Comic-Covern Tribut zollen, darunter die vier, die unten zu sehen sind und Thanos, den verrückten Titanen, den unbesiegbaren Iron Man, Elektra, Daughter of the Hand und Doctor Doom darstellen.

Wirst du Karten aus diesem Crossover zu deiner Magic: The Gathering-Sammlung hinzufügen?