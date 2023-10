Magic: The Gathering bekommt im März 2024 ein Fallout-Crossover

HQ

Die Welten von Fallout und Magic: The Gathering werden im kommenden März mit einer brandneuen Sammlung von vier Decks aufeinandertreffen.

Magic: The Gathering - Fallout wurde als Teil der Universes Beyond-Sammlung der beliebten Kartenspiele veröffentlicht und enthält Sci-Fi-Technologie und Charaktere aus jedem Fallout-Spiel seit 1997. Die vier Decks in der Sammlung sind als Scrappy Survivors, Science!, Hail, Ceasar und Mutant Menace bekannt. Hier können Sie die neue Kollektion vorbestellen.

"Wir hoffen, dass wir den energiegeladenen, actiongeladenen, postnuklearen RPG-Wurzeln von Fallout Tribut zollen können. Egal, ob du dich auf die Seite einiger der berüchtigtsten Charaktere von Fallout stellst oder dich dafür entscheidest, als Vault-Überlebender gegen Räuberbanden, Supermutanten, verstrahlte Monster und Vorkriegsroboter zu kämpfen, das Leben in der Ödnis wird nicht einfach sein", so Wizards of the Coast.