Magic the Gathering: Arena verhext euch ab Ende Januar auch auf Android-Geräten

Am 28. Januar wird Wizards of the Coast Magic the Gathering: Arena auf Android-Geräten ausliefern. Das Spiel kann in dieser Fassung Fehler aufweisen, da es sich dabei im wesentlichen um eine Beta-Version handelt. Inhaltlich solltet ihr auf euren Handys aber die gleiche Erfahrung erwarten können, die PC-Spieler seit 2019 gewohnt sind (Crossplay wird beiden Plattformen unterstützt). Es wurde nur ein grober 2021-Termin für den vollständigen Start der Anwendung kommuniziert, das Thema iOS-Unterstützung blieb bislang aus.

Quelle: Pocket Gamer.