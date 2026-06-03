Magic Knight Rayearth feiert ein Comeback, mit einem Vorgeschmack bereits nächsten Monat

Alles Alte ist wieder neu, und das gilt nicht nur in Hollywood, sondern auch in Japan, wo letzten Herbst bestätigt wurde, dass Magic Knight Rayearth ein Comeback feiert. Es wird eine Art Neustart sein, um neue Fans willkommen zu heißen, die die drei jungen Frauen Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki und Fuu Hououji kennenlernen – und sie auf ihren Abenteuern begleiten.

Wir wissen bereits, dass die neue Serie dieses Jahr Premiere feiern soll, aber ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben – außer dass sie im Oktober stattfindet. Allerdings gibt es schon vorher die Möglichkeit, einen First Look zu bekommen. Die Organisatoren der Anime Expo 2026 haben angekündigt, dass die Serie während der in Los Angeles ansässigen Convention Premiere feiern wird. Es läuft vom 2. bis 4. Juli, also bleibt nur noch ein Monat, bis die ersten Eindrücke eintreffen.

Magic Knight Rayearth begann 1993 als Manga, bevor er im folgenden Jahr als Anime veröffentlicht wurde und äußerst populär wurde. Auch Spiele basierend auf der Serie wurden veröffentlicht, wobei Segas wunderschönes Rollenspiel von 1995 für den Saturn (heute ein wahres Sammlerjuwel, das extrem teuer zu kaufen ist) oft als herausragend gilt.

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