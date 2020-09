Mafiöser PS5-Termin für Yakuza 7: Like a Dragon

Das neue Yakuza-Kapitel wird am 10. November auf PS4, Xbox One und Series, sowie auf dem PC erscheinen, das ist seit einem guten Monat bekannt. Heute verrät uns Ryu ga Gotoku Studio, dass Spieler auf der Playstation 5 gut vier Monate lang auf ihre Spielversion von Yakuza: Like a Dragon warten müssen. Auf der nächsten Sony-Konsole steht das Action-Rollenspiel nämlich erst ab dem 2. März 2021 bereit. Wer das Game bis dahin auf der Playstation 4 kauft, wird den Titel dank Next-Gen-Upgrade auch auf der PS5 spielen dürfen - ohne zusätzliche Kosten, verspricht Publisher Sega.

