Mafia-Taktikspiel Empire of Sin wartet bis Herbst auf großen Coup

Wir haben gerade erfahren, dass sich Empire of Sin, das Strategiespiel vom Studio Romero Games, verzögert hat. Das geplante Startfenster für den Frühling wird nicht eingehalten, deshalb müssen sich Fans auf den Herbst 2020 gedulden:

"Die Herausforderung bei der Entwicklung eines Spiels, das noch niemand zuvor gemacht hat, ist genau das - ein Spiel zu entwickeln, das noch niemand zuvor gemacht hat. Es braucht Zeit, um alles richtig hinzubekommen und einige einzigartige Möglichkeiten zu präsentieren. Ich bin dankbar, dass wir uns zusätzliche Zeit zum Polieren nehmen können", sagte die Game-Directorin Brenda Romero zur Verzögerung.

Wir haben Empire of Sin auf der Gamescom in die Hände bekommen und hatten damals den Eindruck, dass der mit Gangstern gefüllte Strategietitel vielversprechend war. Politur und etwas mehr Abwechslung brauchte es schon damals, aber das war ja wie gesagt auch erst ein initialer Ersteindruck. In diesem Fall ist die Nachricht einer leichten Verzögerung also nicht überraschend, aber wir sind weiterhin gespannt auf die Aussicht, die vollendete Erfahrung zu spielen, sobald sie fertiggestellt wurde. Empire of Sin ist auf dem Weg zu PC, PS4, Switch und Xbox One.