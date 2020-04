Mafia-III-Entwickler Hangar 13 arbeitet an offener Welt für neue Games

Ursprünglich war vorgesehen, dass sich das Take-Two-Studio Hangar 13 künftig mit der Mafia-Serie beschäftigt, allerdings ist das letzte Kapitel voller technischer Fehler erschienen und war unter anderem deshalb nicht ganz so erfolgreich, wie erwartet wurde. Danach hat der Entwickler angeblich mit anderen Ideen experimentierte und mittlerweile arbeiten sie offenbar an einer brandneuen IP. Dieses neue Projekt findet wohl ebenfalls in einer offenen Welt statt und verfügt laut dem Publisher auch über ein entsprechendes AAA-Budget.

All diese Infos gehen aus einer Stellenanzeige des Studios hervor, das einen leitenden Mitarbeiter für "die Entwicklung eines wichtigen neuen IP-Franchise" sucht. Damit sich das Projekt auch finanziell lohnt, ist bereits abzusehen, dass diese neue Serie "Inhalte nach dem Start und zukünftige Franchise-Planung" enthalten wird. Ohne kreative Führung wird Hangar 13 dieses Game noch nicht lange betreuen können, deshalb werden wir dieses Projekt sicher nicht allzu bald sehen.