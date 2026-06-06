Mafia: The Old Country wird im August eine Story-Erweiterung bekommen

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Man hätte vielleicht gedacht, dass die relative Stille seit dem Start von Mafia: The Old Country im August letzten Jahres bedeutet, dass Entwickler Hangar 13 mit dem Spiel fertig ist, aber das wäre weit von der Wahrheit entfernt.

Während des Summer Game Fest wurde bestätigt, dass eine neue Story-Erweiterung in Arbeit ist und zum einjährigen Jubiläum im Spiel erscheinen wird. Dieser wird als Man of Honor bekannt sein, und obwohl Details zur Erweiterung derzeit eher spärlich sind, wurde uns mitgeteilt, dass sie die Geschichte des Protagonisten Enzo erweitern und ihn eine junge Version von Don Salieri, dem Hauptantagonisten aus dem ersten Mafia-Titel, kennenlernen wird.

Sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer zur Man of Honor-Erweiterung an, deren Start am 14. August geplant ist.