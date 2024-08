Mafia: The Old Country wird eine sizilianische Sprachausgabe haben

Die vielleicht größte Überraschung von Opening Night Live war das Finale, bei dem bestätigt wurde, dass endlich eine neue Mafia auf dem Weg ist. Mafia III aus dem Jahr 2016 war eine kleine Enttäuschung, aber jetzt geht Hangar 13 zurück ans Reißbrett und zielt auf ein super-authentisches Mafia-Erlebnis ab, das auf Sizilien bei der Cosa Nostra spielt.

Und ein Beweis dafür, wie sorgfältig sie mit Authentizität umgehen, findet sich in den sozialen Medien, wo die Entwickler heute schreiben:

"Authentizität ist das Herzstück der Mafia-Franchise, und Mafia: The Old Country wird Sprachausgabe auf Sizilianisch bieten, im Einklang mit dem Setting des Spiels im Sizilien der 1900er Jahre. Darüber hinaus wird die Lokalisierung in italienischer Sprache sowohl für die Benutzeroberfläche im Spiel als auch über Untertitel verfügbar sein."

Kurz gesagt, jeder, der die Cosa Nostra während der Abenteuer in Mafia: The Old Country auf sizilianischem Italienisch sprechen hören möchte, wird genau das tun können.

Wie machst du das normalerweise selbst? Spielen Sie mit Originalstimmen oder bevorzugen Sie Synchronstimmen?