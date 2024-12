Mafia: The Old Country startet Sommer 2025

Wie heute in einem Leak zu sehen war, haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, dass Mafia: The Old Country im Sommer 2025 auf den Markt kommt, was bedeutet, dass es dem Fenster von Grand Theft Auto VI sicher ausweichen sollte, wenn Rockstar es tatsächlich veröffentlichen kann.

Im neuen Trailer bekamen wir mehr von Mafia: The Old Country zu sehen, das eine wunderschöne Nachbildung des Italiens des 20. Jahrhunderts zu sein scheint, mit einer guten Chance, dass wir diese Weizenfelder mit Blut beflecken werden.

Unser Protagonist wird im Trailer ebenfalls in die Mafia eingeweiht und zeigt Elemente der Geschichte, in die wir eintauchen werden, wenn das Spiel im Sommer 2025 erscheint.