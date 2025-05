Mafia: The Old Country PC-Spezifikationen enthüllt

HQ

Letzte Woche haben wir den Trailer zu Mafia: The Old Country gesehen, dem neuesten Teil der Mafia-Serie von Hangar 13 und 2K. Vor der Veröffentlichung des Spiels im August haben wir jetzt auch die PC-Anforderungen, die ihr benötigt, wenn ihr das Spiel auf eurem Rig ausführen wollt.

Laut der offiziellen Steam-Seite des Spiels benötigen Mafia: The Old Country 55 GB Installationsspeicher, sowohl für die minimalen als auch für die empfohlenen Spezifikationen. Für das Minimum, das die mittlere Grafikvoreinstellung auf 1080p ausführt, benötigen Sie außerdem eine AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K CPU, 16 GB RAM und eine AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070.

Für die empfohlene Leistung, mit der Sie das Spiel mit High bei 1440p ausführen können, benötigen Sie eine AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K CPU, 32 GB RAM und eine AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti.

Diese Anforderungen an die Grafik sind nicht allzu schlimm, aber Sie werden das Spiel nicht auf einer alten Kartoffel ausführen können, das ist sicher. Mafia: The Old Country erscheint am 8. August für PC, PS5 und Xbox Series X/S.