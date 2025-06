Mafia: The Old Country klingt nach dem echten Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts

HQ

Das Studio Hangar 13 ist mit Mafia: The Old Country ein Risiko eingegangen, um seine Herangehensweise an die auf Cosa Nostra basierende Serie komplett zu ändern, insbesondere weg vom dritten und bisher letzten Teil. Mafia 3 ist ein Open-World-Titel, der eher an GTA V angelehnt ist, während sie sich bei The Old Country für eine viel mehr geskriptete Erzählung entscheiden, fast so, als ob wir uns in Der Pate: Teil II befänden und Vito Corleones Kindheit wieder erleben.

Es ist keine leichte Aufgabe, den Geist des Siziliens des frühen 20. Jahrhunderts wieder einzufangen, aber das Studio hat die Kultur, die Architektur und die Ausdrucksformen dieser Ära sowie die Musik und den Klang der Dinge eingehend untersucht, worüber sie im neuesten Dev-Tagebuch des Spiels mit dem Titel "The Sounds of Sicily" sprechen. Wie der Name schon sagt, zeigen uns die Mitglieder des Sounddesign-Teams im Hangar 13, wie es war, jedes Stück sizilianischer Geschichte, dem wir im Spiel begegnen, aufzunehmen und den präzisen Sound zu finden, vom Klang echter Schrotflintenabzüge über das Dröhnen eines Automotors (die damals noch handgefertigte und handgefertigte Kunstwerke waren) bis hin zu Messe und Musik. Unten kannst du einen Blick auf die Klänge Siziliens werfen.

HQ

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025 für PC, Xbox Series und PS5.