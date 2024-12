Mafia: The Old Country ist strukturell ähnlich wie Mafia und Mafia 2

Technisch gesehen bieten sowohl Mafia als auch Mafia 2 offene Welten, aber wie L.A. Noire existiert diese Welt nur, um einige sehr rudimentäre Nebenaktivitäten zu bieten, und ist nicht darauf ausgelegt, von Ende zu Ende erkundet zu werden.

Mafia III brach mit dieser Tradition, aber das kommende Mafia: The Old Country kehrt zur lineareren Form zurück. In einem Interview mit IGN sagt Director Alex Cox, dass das Spiel zwar eine größere offene Welt hat, aber nicht wie Grand Theft Auto V ist.

"Ich denke, die Art und Weise, wie wir Mafia 1 und 2 beschreiben würden, und ich denke, viele Fans würden das tun, ist, dass es ein lineares Abenteuer ist, das in einer Welt um dich herum spielt, die du abseits der ausgetretenen Pfade erkunden kannst, aber das Spiel führt dich wirklich auf diesen Pfad der Geschichte. Ich denke also, wenn man Mafia 1 oder 2 als Berührungspunkte dafür verwendet, wie es ist, ist das sicherlich näher als Mafia 3."

Wir warten immer noch darauf, das Gameplay zu sehen, aber es könnte bald passieren. Das Spiel wird diesen Sommer veröffentlicht.