Mafia: The Old Country als lineares, erzählerisches Spiel im Stil eines klassischen Mafia-Films

HQ

Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K haben versprochen, heute eine Reihe von Informationen über Mafia: The Old Country zu teilen, als zweiteilige Enthüllung im Einklang mit PAX East. Der erste Teil davon ist gerade erst erschienen und enthält einen aufregenden Gameplay-Trailer, den Sie unten sehen können, aber auch eine Menge zusätzlicher Informationen, die auf der Website des Spiels zu finden sind.

HQ

Zunächst einmal wurde das zuvor durchgesickerte Veröffentlichungsdatum am 8. August bestätigt (und das zu einem niedrigeren Preis als erwartet von 49,99 US-Dollar), aber um dies hinzuzufügen, wird erwähnt, dass das Spiel nicht in einer offenen Welt erscheinen wird, sondern ein "lineares, erzählerisches Spiel".

Darüber hinaus wurden eine Reihe von narrativen Elementen geteilt, darunter dass dieses Spiel wie ein "klassischer Mafia-Film" spielen soll, der Enzo Favara folgt, während er in die Kriminalität abrutscht und "in diesem klassischen Krimidrama, das reich an authentischen Details aus der Zeit ist, die Sie in diese tückische mediterrane Umgebung eintauchen lassen, von Angesicht zu Angesicht mit einer Reihe von unberechenbaren Verbündeten und halsabschneiderischen Feinden konfrontiert wird".

Was die Funktionsweise der Kämpfe betrifft, so wird erwähnt, dass sich die "Geschichte in einer Zeit entfaltet, in der das Können mit einer Stilettoklinge ein tödlicher Vorteil war, eine abgesägte Lupara-Schrotflinte eine bevorzugte Schusswaffe" und dass man aus nächster Nähe und aus der Ferne kämpfen kann, wobei man sogar Stealth-Takedowns einsetzen kann, um Bedrohungen zu überholen.

Ansonsten erklären die Informationen, dass das Spiel eine Reihe unterschiedlicher sizilianischer Kulissen und Ausblicke bieten wird, darunter "unterirdische Krypten und bröckelnde Ruinen bis hin zu üppigen Weinbergen und kunstvollen Opernhäusern", und dass die Fortbewegung frühe Automodelle, aber auch Pferde beinhalten kann.

Erwarten Sie im Laufe des Tages ein wenig mehr Informationen über den Action-Titel aus den 1900er Jahren, wenn das Entwicklerpanel am PAX East stattfindet.