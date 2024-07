Mafia: Definitive Edition erscheint im August im Game Pass

HQ

Game Pass hat bereits einen absolut unglaublichen Monat hinter sich, mit einer riesigen Auswahl an Day-One-Launchs und einer Reihe großer AAA-Titel, die ebenfalls veröffentlicht wurden, wie z. B. Call of Duty: Modern Warfare III, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Dungeons of Hinterberg, Flintlock: The Siege of Dawn und mehr. Im August wird es zumindest einen großen Neuzugang geben.

Denn 2K hat in den sozialen Medien bestätigt, dass Mafia: Definitive Edition nächsten Monat dem Streaming-Dienst beitreten wird. Am 13. August kannst du die aktualisierte Version des ersten Spiels der Action-Serie herunterladen, um als Gangster im Amerika der 1930er Jahre Chaos zu stiften.

Dieser Zusatz gilt für Game Pass auf dem PC, Cloud und Konsole.