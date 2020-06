Mafia: Definitive Edition besser ausgeleuchtet als Mafia III

Mafia: Definitive Edition ist ein ambitioniertes Remake des Originalspiels und es soll sich wie ein brandneues, modernes AAA-Spiel anfühlen, sobald es im August herauskommt. Die Entwickler von Hangar 13 scheinen zumindest nicht faul zu sein, denn sie haben sich dazu entschieden, die gesamte Beleuchtung des Titels zu überarbeiten. Diese Bemühungen sollen so umfangreich ausfallen, dass die Beleuchtung sogar schöner sein wird, als in ihrem vorherigen Spiel (Mafia III). Im Interview mit USGamer sagte Game Director Haden Blackman, dass sie mit der Grafik bereits sehr zufrieden seien, denn die Erkenntnisse aus der Produktion anderer Projekte habe der Entwicklung von Mafia: Definitive Edition sehr geholfen.

"Wir sind eigentlich ein Studio mit mehreren Projekten. Alles, was wir bei Hanger 13 tun, soll projektübergreifend geteilt werden. Die Beleuchtung in Mafia III fanden wir wirklich gut, aber am Ende des Tages fühlte es sich vielleicht so an, als ob es noch verbessert werden könnte. Also gingen wir [das an] und überarbeiteten unser Beleuchtungsmodell für Mafia: Definitive Edition. Da ist jetzt eine Technologie, die unserer Engine hinzugefügt wurde und die sich auf das nächste Spiel übertragen wird, das wir machen - etwas, an dem wir jetzt schon arbeiten.