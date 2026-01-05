Maduro plädiert in New York auf nicht schuldig: "Ich bin ein anständiger Mann. Ich bin immer noch Präsident meines Landes."

HQ

Der ehemalige venezolanische Präsident Nicolás Maduro plädierte am Montag auf nicht schuldig wegen US-Bundesanklagen, darunter Drogenterrorismus und Kokainhandel, und erschien nur zwei Tage nach seiner Festnahme durch US-Streitkräfte in Caracas in einem New Yorker Gerichtssaal.

In Gefängniskleidung und mit einem Dolmetscher bestritt der 63-Jährige vier strafrechtliche Anklagepunkte, darunter Verschwörung zum Kokainimport in die Vereinigten Staaten sowie Besitz von Maschinengewehren und Sprengsätzen.

"Ich bin unschuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin ein anständiger Mann. Ich bin immer noch Präsident meines Landes", sagte Maduro vor Gericht, bevor er vom Richter unterbrochen wurde. Maduros Ehefrau Cilia Flores plädierte ebenfalls auf nicht schuldig. Ihr nächster Gerichtstermin war für den 17. März angesetzt.

