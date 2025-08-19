Maduro mobilisiert Millionen von Milizen nach Ankündigung der US-Belohnung

HQ

Die neuesten Nachrichten über Venezuela und die Vereinigten Staaten . Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat einen umfassenden Plan zur Bewaffnung und Stationierung von Millionen von Milizen im ganzen Land angekündigt und begründet dies mit den eskalierenden Bedrohungen durch die Vereinigten Staaten.

"Diese Woche werde ich einen Sonderplan aktivieren, um die Versorgung mit mehr als 4,5 Millionen Milizionären im gesamten Staatsgebiet zu gewährleisten, Milizen, die vorbereitet, aktiviert und bewaffnet sind", sagte Maduro in einer Fernsehansprache.



Dies geschah kurz nachdem Washington das Kopfgeld für Informationen, die zu seiner Ergreifung führten, erhöht und eine regionale Anti-Drogen-Operation gestartet hatte. Maduro bezeichnete die Mobilisierung als Verteidigung der nationalen Souveränität und forderte Arbeiter und Gemeinden zur Teilnahme auf.

Er lobte die Loyalität des Militärs und versprach, dass die Milizen ausgerüstet würden, um die Nation zu schützen. Die Ankündigung unterstreicht die zunehmenden Spannungen zwischen Caracas und Washington und unterstreicht das Potenzial für größere Unruhen. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.