Maduro droht damit, Venezuela gegen die US-Präsenz zu bewaffnen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Venezuela . Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro warnte, dass sein Land sich im Falle einer ausländischen Aggression für "bewaffnet" erklären werde, eine Erklärung, die sich nach der Ankunft weiterer Kriegsschiffe in der Karibik an die Vereinigten Staaten richtete.

Er bezeichnete den Einsatz als ungerechtfertigte Drohung und verglich die Situation mit früheren Krisen des Kalten Krieges und behauptete, Venezuela sei bereit, seine Souveränität sowohl mit diplomatischer als auch mit militärischer Gewalt zu verteidigen.

"Wenn Venezuela angegriffen würde, würde es sofort in eine Periode des bewaffneten Kampfes eintreten, um das nationale Territorium, seine Geschichte und sein Volk zu verteidigen, und wir würden die Republik verfassungsgemäß zu den Waffen erklären", sagte Maduro auf einer Pressekonferenz mit internationalen Medien.

Die Regierung beharrt darauf, dass ihre Strategie rein defensiv sei, während sie Washington beschuldigt, die Nation unter dem Deckmantel von Anti-Drogen-Operationen destabilisieren zu wollen. Es bleibt abzuwarten, ob die Spannungen unbeschreiblich eskalieren, also bleiben Sie dran für weitere Updates.