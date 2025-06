Mads Mikkelsens James-Bond-Bösewicht Le Chiffre schließt sich Hitman: World of Assassination an

HQ

Wir müssen nur noch ein paar Stunden warten, bis der IO Interactive Showcase stattfindet, aber vorher hatte der dänische Entwickler eine Überraschung für seine Fans auf Lager. Mit all dem Gerede um 007 First Light in letzter Zeit hat das Team den Fokus wieder auf Hitman: World of Assassination verlagert, um eine neue Elusive Target -Mission anzukündigen und zu starten, die auf einem berühmten James Bond Bösewicht basiert.

Le Chiffre, gespielt von Mads Mikkelsen, kommt als neues Ziel für Agent 47 in das Stealth-Actionspiel, um es zu studieren und dann auf vielfältige Weise zu eliminieren. Die Mission spielt in einem Pariser Casino und Mikkelsen übernimmt erneut seine Rolle als Charakter, wobei Agent 47 sogar die Möglichkeit bietet, dem Bösewicht in einer Partie Poker gegenüberzutreten.

Die Mission steht kurz vor der Veröffentlichung (sogar in der gerade veröffentlichten Switch 2 -Version des Spiels) und kann bis zum 6. Juli ausprobiert werden. Wenn ihr die Mission in Hitman: World of Assassination spielt, könnt ihr sogar eine Belohnung für 007 First Light erhalten, wenn diese nächstes Jahr erscheint, und es gibt auch heute eine Sammlung von Premium-Gegenständen, darunter einen eleganten Anzug für Agent 47, eine neue schallgedämpfte Pistole, einen 1-Million-Euro-Casino-Chip, und eine Seilwaffe, die sich auf die Foltertechnik von Le Chiffre bezieht, die bei Daniel Craigs Bond verwendet wurde.