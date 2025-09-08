Mads Mikkelsen wird in Dust Bunny zum Monsterkiller

Action-Fans, freut euch! Später in diesem Jahr wird der beliebte dänische Schauspieler Mads Mikkelsen die Hauptrolle in einem neuen Streifen spielen, in dem er einen Auftragskiller spielt, der sich auf das Töten echter Monster spezialisiert hat.

Der Film heißt Dust Bunny, und in diesem Projekt spielt Mikkelsen einen eigenartigen Nachbarn mit einem Händchen für das Töten von Monstern, der in die Dienste eines 10-jährigen Mädchens namens Aurora gebracht wird, nur weil sie glaubt, dass ihre Familie von einer Kreatur gefressen wurde. Mikkelsens Auftragskiller hat jedoch einen anderen Verdacht, vor allem, dass ihre Familie Opfer von Attentätern wurde, die versucht haben, ihn zu töten, weshalb er den Job für einen sehr mickrigen Preis annimmt.

Der von Regisseur Bryan Fuller stammende Dust Bunny zeigt auch Sigourney Weaver, David Dastmalchian und Rebecca Henderson und wird eher früher als später Premiere haben, da er am 5. Dezember weltweit anläuft und die Premiere in Großbritannien für den 12. Dezember geplant ist.

Schaut euch den Trailer und die offizielle Synopsis zum Film unten an.

"Die zehnjährige Aurora hat einen mysteriösen Nachbarn (Mads Mikkelsen), der echte Monster tötet. Er ist ein Auftragskiller. Als Aurora Hilfe braucht, um das Monster zu töten, von dem sie glaubt, dass es ihre gesamte Familie gefressen hat, nimmt sie seine Dienste in Anspruch. Auroras Nachbarin vermutet, dass ihre Eltern Opfer von Attentätern geworden sein könnten, die auf ihn schießen, und nimmt schuldbewusst den Job an. Um sie zu beschützen, muss er sich nun gegen einen Ansturm von Attentätern wehren – und akzeptieren, dass einige Monster real sind."