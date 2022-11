Mads Mikkelsen spielt neben Harrison Ford in Indiana Jones 5

Erst kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass Indiana Jones 5 erneut Harrison Fords berühmte Actionfigur gegen Nazis antreten wird, auch wenn dieser Film im Jahr 1969 spielen wird. Nun, um dieses Gespräch zu ergänzen, wissen wir jetzt auch, wer Indys Gegner im kommenden Film spielen wird.

Es wird der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen sein, der die Rolle in dem Film übernehmen und den schurkischen, ehemaligen Nazi-Ingenieur Wernher von Braun spielen wird. Über die Rolle sagte Mikkelsen gegenüber Empire.

"Er ist ein Mann, der einige der Fehler der Vergangenheit korrigieren möchte. Es gibt etwas, das die Welt zu einem viel besseren Ort zum Leben machen könnte. Er würde es liebend gerne in die Finger bekommen. Indiana Jones will es auch in die Finger bekommen. Und so haben wir eine Geschichte."

Wann wir das Aufeinandertreffen der beiden sehen werden, wird Indiana Jones 5 voraussichtlich im Juni 2023 in die Kinos kommen.