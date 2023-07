Mads Mikkelsen liebt es, Schurkenrollen zu spielen

HQ

Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals ist nur der neueste in einer Reihe von Filmen, in denen unser geliebter dänischer Schauspieler Mads einen Bösewicht spielt, etwas, für das er in den letzten Jahren mit mehreren bösen, schmierigen Charakteren zum Synonym geworden ist. Aber er genießt es und findet es interessant, wie er uns in einem Interview mit GQ erzählte, in dem der Schauspieler beschrieb, wie er sich mit dieser Art von Charakter am wohlsten fühlt.

"Es zu kombinieren – etwas Echtes zu tun und gleichzeitig ein süßer Kuchen zu sein – finde ich nicht wirklich interessant."

"Ich stehe nicht auf 'Haare, die dir in die Augen fallen, sei süß in einer Ecke'. Nicht ich. Die Verlierer machen Spaß. Weil wir sie kennen. Vielleicht warst du selbst manchmal in dieser Situation."

"Wenn es nichts anderes gibt, mache ich das auf jeden Fall, weil es Spaß macht."

Erwarten Sie also, Mads in Zukunft in mehreren seltsamen Rollen zu sehen, und er glänzt sicherlich als Bösewicht - es ist schwer, etwas anderes zu behaupten.

Was denkst du über Mads Mikkelsen als Schauspieler, eignet er sich für Schurkenrollen?