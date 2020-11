Mads Mikkelsen ersetzt Johnny Depp in Phantastische Tierwesen 3

Wenn es nach den Medien und Fans gehen würde, hätte der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen sofort nach Johnny Depps Austritt seine Rolle übernehmen können. So einfach ist es dann doch nicht, doch offensichtlich ist Warner zu derselben Entscheidung gekommen, dass Mikkelsen sich perfekt für die Rolle von Grindelwald in Phantastische Tierwesen 3 eignet.

So gab Warner Bros. eine offizielle Bestätigung heraus, dass Mads Mikkelsen (bekannt aus Filmen wie Casino Royale und Star Wars: Rogue One) Johnny Depps Rolle des Bösewichts Gellert Grindelwald in dem Phantastische Tierwesen-Franchise übernehmen wird. Phantastische Tierwesen 3 wird aktuell gedreht, im Sommer 2021 soll der Film veröffentlicht werden.

Eddie Redmayne spielt auch weiterhin die Rolle des Protagonisten Newt Scamander, während Jude Law uns als Albus Dumbledore-Schönling verzaubert.