Mads Mikkelsen: Death Stranding ist "etwas, das man noch nie zuvor gesehen hat"

Wir stehen einen Monat vor der Veröffentlichung von Death Stranding, dem neuen Spiel von Hideo Kojima, das viele renommierte Schauspieler darstellen wird. Einer der beteiligten Künstler ist Mads Mikkelsen, der in Filmen wie James Bond 007: Casino Royale, Star War: Rogue One und Dr. Strange mitwirkte (und das Gesicht der Hannibal-Serie ist).

In Death Stranding wird Mikkelsen die Rolle von Cliff übernehmen, einem mysteriösen Charakter, den viele für den großen Antagonisten des Spiels halten. Laut dem dänischen Schauspieler ist das Thema aber nicht so eindimensional. In einem Interview mit dem Magazin TASS erklärte er: "Je länger ihr spielt, desto mehr Charaktere entwickeln sich und ihr werdet Teile finden, die zu dem Puzzle passen und es letztlich zusammensetzen. Ich würde sagen, [Cliff] ist nicht nur der Antagonist."

Death Stranding bezeichnete Mikkelsen als "atypisch" und als etwas, das "noch nie zuvor gesehen" wurde. "Ich denke, das erwarten die Leute von Hideo Kojima. Er ist der Pate, der neue Dinge erschafft." Das PS4-exklusive Actionspiel erscheint am 8. November.