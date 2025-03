"Madring": Name und Details zum Formel-1-Stadtkurs in Madrid enthüllt

HQ

2026 wird ein Jahr großer Veränderungen in der Formel 1: neue Regeln, neues Team und auch eine brandneue Strecke: Der Große Preis von Spanien, der normalerweise in Montmeló, Barcelona, ausgetragen wird, wird nächstes Jahr nach Madrid verlegt. Auf der Rennstrecke von Jarama, nördlich der spanischen Hauptstadt, fanden bereits vor Jahrzehnten Formel-1-Rennen statt, aber ab 2026 werden Formel-1-Autos durch die Straßen der Hauptstadt rasen, auf einem Stadtkurs mit dem Namen... Verrückt.

Der Name der Rennstrecke und das Markenimage wurden heute bekannt gegeben, wobei der Name der Stadt mit dem Ring verschmilzt, einem Begriff, der oft mit Rennstrecken in der F1-Welt (Hungaroring, Nürburgring, Hockenheimring...) in Verbindung gebracht wird. Es ist auch ein Name, der "prägnant und einprägsam ist, der sich direkt auf die Gastgeberstadt bezieht, weltweit sofort erkennbar ist und keiner Übersetzung bedarf".

Madring wird eine 5.474 km lange Strecke mit 20 Kurven und einer geschätzten Qualifying-Rundenzeit von 1 Minute und 32 Sekunden haben und ganz in der Nähe des Stadtzentrums liegen, im Bereich der IFEMA, einem Kongresszentrum, das auch vollständig für Einrichtungen für Teams und Fans genutzt wird. Es liegt auch ganz in der Nähe des Flughafens und führt direkt neben den Trainingseinrichtungen von Real Madrid. Madring wirbt auch für eine "breite Palette von F1-Aktivitäten und Unterhaltungsinitiativen vor, während und nach dem Grand Prix, um die gesamte Region in das Formel-1-Erlebnis eintauchen zu lassen".

Die Strecke wurde jedoch von den Anwohnern kritisiert, da der Lärmpegel die in dem Gebiet, in dem das Rennen stattfinden wird, erforderlichen Höchstwerte bei weitem überschreiten wird.