Madrid kündigt die Trophäe für den neuen Formel-1-Grand-Prix an, sieht aus wie ein Churro

Der Pokal für den Formel-1-Großen Preis von Spanien, der zwischen 2026 und 2035 in Madrid stattfinden wird und in diesem Jahr vom 11. bis 13. September beginnt, wurde am Donnerstag in einer offiziellen Zeremonie bekannt gegeben, an der Carlos Sainz Sr., zweifacher Rallye-Weltmeister und Vater des Williams-F1-Fahrers sowie Bürgermeister und Präsident der Stadt und Region, teilnahmen.

Das ist die Trophäe: Sie heißt "Monumental" und bezieht sich auf die Monumental-Kurve in der noch im Bau befindlichen Strecke. Offenbar wird es die längste gebankte Kurve im gesamten Formel-1-Kalender sein, mit 547 Metern Länge und einer maximalen Steigung von 24 %, und mit Tribünen, die bis zu 45.000 Zuschauer fassen können.

<social>https://x.com/MADRID/status/2027106452406513816?sort_replies=recency</social>

Die Trophäe wurde vom italienischen Studio Pininfarina entworfen, das auch die Trophäen für den Großen Preis von Katar und Aserbaidschan gestaltet hat und zwei weitere nominierte Vorschläge lokaler Künstler schlug, ausgewählt von einer Jury mit Sainz sowie F1- und IFEMA-Funktionären und sogar dem künstlerischen Direktor des Thyssen-Museums.

Allerdings stimmen die meisten Antworten und Reaktionen der Nutzer nach der Ankündigung darin überein, dass die Trophäe wie ein churro aussieht, den spanischen Typ (dünn und verknotet, in anderen Regionen auch 'porra ' genannt). Vielleicht unbeabsichtigt wird die F1-Grand-Prix-Trophäe von Madrid eine der Ikonen der Madrider Küche und eines der beliebtesten Frühstücke Spaniens, die Chocolate con Churros, ehren.

Hast du jetzt keine Lust auf Churros?