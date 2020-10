Madness at the Darkmoon Faire heißt die nächste Erweiterung von Hearthstone

Blizzard hat eine zusätzliche Erweiterung für Hearthstone: Heroes of Warcraft enthüllt und diesmal ist es Madness at the Darkmoon Faire. Wie der Name schon sagt, basiert die Erweiterung auf dem verrücktem Jahrmarkt von World of Warcraft, doch diesmal wurde die Veranstaltung von den vier alten Göttern korrumpiert. Das hat auch dazu gesorgt, dass neue Karten eingeführt werden.

Das große Highlight ist jedoch die Mechanik "Verderben", die auf der Idee basiert, dass starke Kräfte ihre Macht ausnutzen. Nehmen wir als Beispiel einen 4/4-Diener mit Verderben, der 5 Mana kostet: Wenn ihr eine Karte mit höheren Kosten spielt (in diesem Beispiel 6 oder mehr), dann erhält diese Karte einen verstärkten Effekt - möglicherweise höhere Werte.

Es gibt noch andere Funktionen, darunter einen aktualisierten Duell-Modus und eine erneute Überarbeitung des Fortschrittssystems. Weitere Details zu diesen Funktionen und allen 135 neuen Karten findet ihr auf der offiziellen Webseite. Madness at the Darkmoon Faire erscheint am 17. November.