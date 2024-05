Madison VR

Das Geständnis, das ich hier gleich machen muss, ist ziemlich einfach; Ich bin ein echtes Weichei, wenn es um Horror geht. Aber gleichzeitig ist es eine komplizierte Beziehung, weil ich einige Spiele mit diesen Elementen ohne größere Probleme spielen kann, aber wenn es um Film geht, braucht es viel, damit ich mir alleine einen Horrorfilm anschaue. In Gesellschaft ist das in Ordnung. Alleine passiert das irgendwie gar nicht. Da VR diese zusätzliche Immersion und Dimension hinzufügt, wusste ich im Voraus, dass Madison schwer zu ertragen sein würde. Aber da ich derjenige im Redaktionsteam bin, dessen Aufgabe es ist, die wenigen PSVR2-Titel zu überprüfen, die erscheinen, gibt es nicht viel mehr zu tun.

Es ist fast zwei Jahre her, dass Madison veröffentlicht wurde. Dies ist eine reine VR-Version desselben Erlebnisses. Es beginnt und geht weiter, genau wie damals; Du wachst mit blutigen Händen auf und weißt nicht wirklich, wer du bist, was du tun sollst oder was passiert. Es klopft an einer Tür, schreckliche Dinge werden geschrien, und dann beginnt die seltsame Flucht aus einem Haus der gruseligeren Art, um es gelinde auszudrücken.

Das Spiel konzentriert sich hauptsächlich auf Rätsel und Atmosphäre. Was die erste betrifft, so ist die große Spielmechanik eine Polaroidkamera, die man schon früh findet. Es wird ausgiebig genutzt und ist in seinen Momenten auch etwas, das Sie überhaupt voranbringt. Seine Einführung geht Hand in Hand mit der Art und Weise, wie die meisten Rätsel funktionieren, die man lösen muss, wo ein schneller Blitz mehr enthüllen kann, als man hofft, und wo das Foto durch Schütteln entwickelt werden muss, was in VR natürlich ein wenig mehr Spaß macht. Insgesamt sind all diese Bewegungen und Interaktionen, die du mit deinen Händen machst, etwas, das zeigt, warum dieses Format so großartig ist, wenn es einfach interaktiv ist.

Es gibt jedoch zwei Hauptprobleme; Erstens ist das Spiel extrem sensibel, wenn es darum geht, wo man steht, und es entsteht eine gewisse Frustration, wenn Präzision für einfache Dinge erforderlich ist. Ich verstehe, dass man die Realität nachahmen möchte, anstatt dass Objekte in die Hände teleportiert werden, aber manchmal fühlt es sich wirklich so an, als würde man tatsächlich etwas in der Hand halten, aber es wird nicht aufgehoben. Oder es geht darum, dass sich eine Tür nicht öffnen lässt, obwohl Sie den Griff gedrückt halten und drehen. Das andere Problem ist, dass, wenn man etwas öffnen will, die Physik überall ist. Eine einfache Schublade kann ein- und ausgefahren werden, und Sie müssen anhalten und vorsichtig mit einer Hand daran ziehen, um etwas aufzunehmen, das sich darin befindet. Das Aufheben und Öffnen von Türen ist daher nicht so reibungslos, wie es sein sollte, um sich nicht manchmal zu ärgern. Da das Spiel voll von solchen Interaktionen ist, wird es auf Dauer zu einem echten Nachteil.

Einfache Dinge aufzuheben, um weiterzumachen, wird auch zu einem ziemlich langweiligen Moment. Es gibt Schlüssel oder andere Dinge, die man abholen muss, die man in einem begrenzten Raum um das herum legen muss, was man bei sich tragen kann, dann muss man an einen Ort gehen und es an den richtigen Ort legen. Man hätte hier definitiv einige Schritte überspringen können, obwohl ich auch verstehe, dass es einen Nervenkitzel geben sollte, die Umgebung zu durchsuchen. Das Spiel bringt auch ein wenig Dinge durcheinander mit Dingen, die erst später gelöst werden sollen, so dass man eine Menge Dinge sieht, aber zurückkehren muss, wenn das Spiel entscheidet, dass es an der Zeit ist, sie zu lösen. Ich denke, dass Design ziemlich schlecht ist und hier kommt es mehrmals vor. Wenn ich ein Codeschloss oder etwas Ähnliches finde und herausfinde, wie ich es lösen kann, möchte ich es sofort tun können und nicht, wenn das Spiel entscheidet, dass es an der Zeit ist.

Also, mit genau dieser Sache, mit der ich so viel Mühe habe. Furcht. Ja, das ist manchmal wirklich beängstigend. Sicher, man wird im Laufe des Spiels ein wenig abgehärtet, aber es macht immer noch in vielerlei Hinsicht sehr effektiv Angst. Sound, Atmosphäre, plötzliche Dinge aus dem Augenwinkel... Es gibt keinen Mangel an Dingen, die dich zum Springen bringen. Wenn Sie diese Art von Dingen mögen, dann ist es absolut nichts, worüber man reden sollte, denn dann passt Madison ein wenig mehr für den Typ, der einen Kick davon hat. In VR fühlt sich alles näher, greifbarer und vor allem beängstigender an. Als die allererste Bewegung des Spiels in meinem Augenwinkel erschien, war ich bereit, es auszuschalten, zusammenzucken und zuzugeben, dass mein Herz damit nicht umgehen kann.

Was den VR-Teil betrifft, so spricht einiges dafür, abgesehen von der bereits erwähnten flockigen Steuerung. Die Optik vermittelt einen unglaublich guten Eindruck, wo vor allem die Lichtquellen zu loben sind. Das ist genau die Art von Dingen, die ich immer genau unter die Lupe nehme, wenn es um die Optik geht, und wenn es um VR geht, denke ich fast, dass es besonders wichtig ist. Es gibt einige Teile, die etwas zu dunkel sind, und obwohl Sonys VR-Headset scharfe Linsen und eine hohe Auflösung hat, gibt es immer noch ein wenig von dieser typischen Gräulichkeit bei weiter entfernten Objekten. Hier ist es jedoch nicht besonders schlecht, und wenn es um die Grafik geht, ist dies insgesamt absolut erstklassig. Die Umgebungen sind abwechslungsreich, obwohl man größtenteils durch ein Haus und seine Räume wandert, die Details sind zahlreich und ich habe während meiner gesamten Spielzeit ziemlich genau verstanden, warum sie dieses Spiel in VR bringen wollten, da es wirklich gut zu dem Format passt. Dazu gibt es einen Soundtrack, der die Atmosphäre furchtbar effektiv verstärkt und oft mindestens so gruselig ist wie das, was man sieht. Es gibt viele knarrende und mysteriöse Geräusche, die eine manchmal fantastische Atmosphäre schaffen.

Manchmal gibt es eine Diskussion über eine Art von Objektivität rund um Spiele und darüber, welche Qualitäten sie haben, auch wenn man sie selbst nicht zu schätzen weiß. Ich werde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich denke, dass Madison nichts für mich ist. Denn trotz des etwas zu starken Horrorniveaus schätze ich das Konzept der Rätsel und das Erkunden eines gruseligen Hauses. Ich habe es in mehreren anderen VR-Spielen wie Blindspot, The Room und 7th Guest getan und hatte viel Spaß, und selbst das erst kürzlich gespielte Happy Funland hatte Elemente, die ein wenig beängstigend waren. In diesem Spiel gibt es eine Art von Horror mit vielen Jump Scares und reinen Scare-Effekten, die über das hinausgehen, was ich persönlich unterhaltsam finde.

Das Spiel verlässt sich sehr auf diese Art von Dingen und ich schätze es mehr, wenn es nur eine leicht gruselige Atmosphäre ist, anstatt beim Spielen nervös zu sitzen. Es fällt mir daher schwer zu spüren, dass es Spaß macht, aber ich kann den Charme trotzdem verstehen, ich finde es einfach nicht lustig, es persönlich zu erleben. Aber wenn ich die Tatsache außer Acht lasse, dass ich ein Feigling bin, gibt es auch bestimmte Arten der Darstellung, die ich nicht wirklich mag. Es gibt einige Elemente, von denen ich selbst denke, dass sie mich von der Erfahrung ablenken, mit wackeligen Szenen, etwas Fummelei in Bezug auf die Grafik und anderen Dingen, die ich einfach nicht wirklich mag. Es ist ein bisschen so, dass das Spiel sich manchmal nicht wirklich traut, sich auf einen effektiveren Horror zu verlassen, sondern einem ein wenig zu viel Schrecken ins Gesicht jagt, um eine Reaktion hervorzurufen.

Ich habe das Original nie gespielt, aber es fühlte sich ziemlich gut an, es trotzdem in VR ausprobieren zu können. Es ist ein Format, von dem ich persönlich möchte, dass es gut funktioniert und fantastisch immersive Erlebnisse bietet. Es gibt mehrere Momente, in denen ich Rätsel erkundet und gelöst habe, bei denen ich die Atmosphäre, die Madison bietet, sehr, sehr mag. Es kriecht oft ganz nah, unter die Haut und hat mich wie erwähnt auf der Kante meines Sitzes erwischt. Es gibt einige frustrierende Mechaniken und das Spiel folgt dem gleichen Weg durch viele Räume, aber wenn man Rätsel auf die Art und Weise erkunden und lösen kann, wie ich es genieße, ist es unterhaltsam. Um das Gefühl zu haben, dass ein Vergleich zwischen dem Original und dieser VR-Version fair wäre, habe ich mir Teile eines Durchspiels des Originals angesehen, nachdem ich es in VR gespielt hatte. Auf diese Weise konnte ich bestimmte Sequenzen vergleichen und es ist faszinierend zu sehen, wie gut sie es geschafft haben, sie zu transformieren und wie gut viele Sequenzen tatsächlich in der virtuellen Realität funktionieren.

Es ist definitiv ein Spiel für diejenigen, die diese Art von Horror mehr schätzen als ich, und am Ende frage ich mich nach dem endgültigen Urteil. Ich finde, das VR-Format wird sehr gut genutzt, die Grafik und Atmosphäre sind brillant und der Horror ist effektiv umgesetzt. Aber gleichzeitig wird es durch frustrierendes Gameplay und einige Designs rund um Rätsel, die nicht zufriedenstellend funktionieren, nach unten gezogen.