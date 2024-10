Madison Bailey versucht, das Leben ihrer längst verstorbenen Schwester in der Netflix-Serie "Time Cut" zu retten

Netflix hat einen neuen Slasher-Thriller enthüllt, der kurz vor dem gruseligsten Tag des Jahres in die Kinos kommen wird. Der Film, der unter dem Namen Time Cut bekannt ist, spielt Outer Banks ' Madison Bailey in der Hauptrolle eines Teenagers, das 20 Jahre in der Zeit zurück ins Jahr 2003 reist, um zu verhindern, dass ihre längst verstorbene Schwester von einem brutalen Serienmörder brutal ermordet wird.

In vielerlei Hinsicht scheint es eine ähnliche PrämissTotally Killer e zu sein wie im letzten Jahr, in dem Kiernan Shipka in die Vergangenheit zurückreiste, um zu versuchen, einen Serienmörder zu stoppen. Tatsächlich scheint der Mörder in Time Cut sogar demselben wilden Mörder zu ähneln, obwohl Totally Killer ein Prime Video Film ist.

Schauen Sie sich den Trailer von Time Cut unten an, um zu sehen, ob dieser Slasher Ihre Zeit wert ist, wenn er am 30. Oktober auf Netflix debütiert. Für diejenigen, die daran interessiert sind, zu vergleichen, kann man sich unten auch den Trailer für die letztjährige Totally Killer ansehen.

