Madelyn Cline spielt die Hauptrolle in Prime Videos The Map That Leads To You

Prime Video Fans, die auf der Suche nach etwas Emotionalem und Charmevollem waren, werden nächsten Monat verwöhnt, denn der Streamer wird einen neuen romantischen Film mit Madelyn Cline (Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast) und K.J. Apa (Riverdale) vorstellen.

Die Serie mit dem Namen The Map That Leads To You handelt von einer jungen Frau namens Heather (Cline), die auf einem Roadtrip durch Europa einen auffälligen Jungen namens Jack (Apa) kennenlernt und sich bald in ihn verliebt, während die beiden den Kontinent auf einer Reihe von impulsiven Reisen und Erlebnissen erkunden. Emotional wird es jedoch bald, als Heather in die Realität zurückkehren und zurück nach New York reisen muss, wobei sie ihren Geliebten zurücklässt und ihr Herz in Trümmern liegt. Was wird sie auch tun?

Basierend auf dem Roman von J.P. Monninger, wird The Map That Leads To You bereits am 20. August auf Prime Video debütieren, und ihr könnt euch unten einen Trailer für den Film ansehen.