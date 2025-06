Madelaine Petsch rennt in The Strangers: Chapter 2 erneut um ihr Leben

HQ

Es ist fast die gruseligste Jahreszeit des Jahres und da wir uns Halloween immer mehr nähern, kommen viele Horrorfilme auf den Markt oder geben erste Einblicke. Letzteres ist bei The Strangers: Chapter 2 der Fall, da die Slasher-Serie ab September fortgesetzt wird und noch mehr blutige Gewalt bietet.

Die Handlung des nächsten Kapitels ist ziemlich geradlinig. Er setzt nach Chapter 1 ein und sieht, wie die Fremden versuchen, lose Enden zu verbinden, indem sie Madelaine Petschs Maya eliminieren, von der sie bald feststellen, dass sie es geschafft hat, ihrer Brutalität zu entkommen und sie beim ersten Mal zu überleben. Unnötig zu erwähnen, dass du auch dieses Mal nicht in Mayas Schuhen stecken möchtest.

The Strangers: Chapter 2 kommt am 26. September in die Kinos und wird auch Gabriel Basso und Ema Horvath in den Hauptrollen spielen. Sieh dir die Zusammenfassung und den Trailer unten an.

"Die Fremden sind zurück - brutaler und unerbittlicher als je zuvor. Als sie erfahren, dass eines ihrer Opfer, Maya (Madelaine Petsch), noch am Leben ist, kehren sie zurück, um zu beenden, was sie begonnen haben. Maya kann nirgendwohin fliehen und niemandem vertrauen. Sie muss ein weiteres schreckliches Kapitel des Terrors überleben, während die Fremden - angetrieben von einem sinnlosen, unaufhörlichen Ziel - sie verfolgen und mehr als bereit sind, jeden zu töten, der sich ihnen in den Weg stellt."